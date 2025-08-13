1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今天則以290.7元位居第二。有民眾表示，菜市場每把青蔥甚至要快400元，實在買不下手。

根據農產品批發市場交易行情站統計，台北第一、第二果菜批發市場今日青蔥價格仍位於高點，以國人常吃的蔥種來看，日蔥今日均價每公斤來到415.7元、粉蔥323.7元、北蔥177.8元。

而若以長期趨勢統計來看，青蔥（日蔥、粉蔥、北蔥為主）每公斤的平均價格，在8月10日以313.7元創下近10年新高，今日則以290.7元位居第二高。

農糧署表示，青蔥田區受到0708和0728豪雨造成田區淹水，連續水災之後病害就會發生，西半部產區供貨量已經大減5成，因而導致價格飆漲，本次楊柳颱風是否會進一步影響價格與產量，會密切注意。

新北市菜販廖先生表示，今早日蔥每把一公斤約380元，然而不只青蔥，葉菜類也從原本每公斤40到50元漲至100元，青花椰菜從70元漲至120；而根莖類的白蘿蔔、番茄、馬鈴薯等都漲了3到5元，缺菜情況已經有半個月。

台北市王小姐表示，蔥的價格飆漲太離譜，早上去市場每把就要快400元，可見上個月的連續豪雨影響真的很大，希望這次颱風帶來的影響可以降到最低，否則真的買不起，也不敢買。

菜農林佳新說，天價對農民來說真的是很賺錢的時候嗎？其實價格穩定在合理範圍內才是大家賺錢的首選，過高、過低都是有其因素，不一定能賺錢，只會賺「累」。

