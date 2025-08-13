聽新聞
楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離
楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚人，鄉公所與當地村長、警消人員到部落進行預防性勸說撤離，請住戶至鄉公所安排的安置處所暫住。
根據中央氣象署統計，截至今日下午2時30分，屏東縣春日鄉大漢山累積雨量329毫米，全台最高；另外春日鄉力里村，來義鄉來義村、舊白鷺部落，牡丹鄉牡丹村，獅子鄉草埔村等等，累積雨量都超過200毫米。
周春米上午到林邊鄉視察，她說林邊親林公園長年為淹水熱點，造成蓮霧損失，官埔抽水站去年完工，在這次颱風中以每秒3立方公尺的抽水量，讓林邊免於淹水，發揮作用。面對極端氣候，水利設施必須更具韌性，也盼中央持續支持地方建設。
枋寮警分局員警也配合春日鄉公所、佳冬鄉公所及當地村長、消防人員，到春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，執行預防柔性勸說撤離，請住戶至鄉公所安排之安置處所暫住。
縣府表示，山區族人務必配合鄉公所與應變中心進行預防性撤離，目前已撤離400名族人，其中194名安置在收容中心，生活物資充足，學校環境也已優化作為臨時避難所。
