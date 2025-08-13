快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
楊柳颱風來勢洶洶，枋寮警分局員警配合春日鄉公所人員等，到春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，執行預防柔性勸說撤離。記者潘奕言／翻攝
楊柳颱風來勢洶洶，枋寮警分局員警配合春日鄉公所人員等，到春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，執行預防柔性勸說撤離。記者潘奕言／翻攝

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚人，鄉公所與當地村長、警消人員到部落進行預防性勸說撤離，請住戶至鄉公所安排的安置處所暫住。

根據中央氣象署統計，截至今日下午2時30分，屏東縣春日鄉大漢山累積雨量329毫米，全台最高；另外春日鄉力里村，來義鄉來義村、舊白鷺部落，牡丹鄉牡丹村，獅子鄉草埔村等等，累積雨量都超過200毫米。

周春米上午到林邊鄉視察，她說林邊親林公園長年為淹水熱點，造成蓮霧損失，官埔抽水站去年完工，在這次颱風中以每秒3立方公尺的抽水量，讓林邊免於淹水，發揮作用。面對極端氣候，水利設施必須更具韌性，也盼中央持續支持地方建設。

枋寮警分局員警也配合春日鄉公所、佳冬鄉公所及當地村長、消防人員，到春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，執行預防柔性勸說撤離，請住戶至鄉公所安排之安置處所暫住。

縣府表示，山區族人務必配合鄉公所與應變中心進行預防性撤離，目前已撤離400名族人，其中194名安置在收容中心，生活物資充足，學校環境也已優化作為臨時避難所。

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察。記者潘奕言／攝影
楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察。記者潘奕言／攝影
楊柳颱風來勢洶洶，枋寮警分局員警配合春日鄉公所人員等，到春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，執行預防柔性勸說撤離。記者潘奕言／翻攝
楊柳颱風來勢洶洶，枋寮警分局員警配合春日鄉公所人員等，到春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，執行預防柔性勸說撤離。記者潘奕言／翻攝
楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察。記者潘奕言／攝影
楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察。記者潘奕言／攝影

楊柳颱風

延伸閱讀

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

【重磅快評】誰欺負屏東人？ 鄉親郭智輝欺負屏東人最甚

【即時短評】核三話題失言連自家人都轟 郭智輝烏紗帽還戴得住？

影／恆春人因睦鄰費支持核三？ 周春米：請郭部長將心比心、謙卑以對

相關新聞

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

台南風雨增強 黃偉哲視察青鯤鯓、青山漁港防海水倒灌

中度颱風楊柳暴風圈午後進入西部平原，台南風雨逐步增強，市長黃偉哲中午過後前往將軍區青鯤鯓及青山漁港等沿海地區，確認抽水站...

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風來襲小三通受影響 金廈航線明中午前停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣政府已經宣布今天晚上到明天上午停班停課，金門縣港務處稍早也發出小三通客運金門往返廈門、金門、泉州...

1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今...

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。