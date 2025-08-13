快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

颱風楊柳估傍晚5時台南出海 嘉義以南嚴防風雨

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳下午1時左右在台東太麻里登陸，下午2時已移至高雄東北東方約50公里處，氣象署預估5時左右就會於台南附近出海，午後至入夜期間是嘉義以南、澎湖風雨最大的期間。

中央氣象署今天持續發布中度颱風楊柳海上陸上颱風警報，下午2時颱風中心位置在高雄的東北東方約50公里處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑180公里、十級風平均暴風半徑60公里。

陸上警戒區包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門；海上警戒區為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面。

氣象署預報員劉宇其表示，楊柳下午1時左右在台東太麻里登陸，預計下午5時前後，就會在台南附近出海，進入台灣海峽南部，嘉義以南、澎湖地區現在起至入夜會是風雨最大的期間，今晚暴風會也會涵蓋金門地區。

劉宇其進一步說明，今天上午綠島、蘭嶼已經出現17級強陣風，颱風中心登陸時台東沿海也有14、15級強陣風；南部地區風力也增大，沿岸有9至11級強陣風，未來有持續增強的情況；北部新北也有11級左右強陣風，今天下午至傍晚是風力較明顯的期間；往華南沿海岸近，金門晚間也可能會有11級左右強陣風。

劉宇其指出，颱風正在通過，屏東、恆春半島已經有短延時大豪雨，預計這樣的降雨會在下午至晚間達到高峰，嘉義以南、澎湖雨勢會有明顯增強，下半夜才會逐漸趨緩，但澎湖、金門仍會有大雨或豪雨；明天清晨各地還有短暫陣雨，白天起東半部、西南部仍有陣雨，其他地區則是午後雷陣雨。

劉宇其最後提醒，颱風進入西半部平原期間，西南部沿海低窪地區需慎防海水倒灌。

楊柳颱風

