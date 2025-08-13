屏東山區撤逾700人 三地門大社村列警戒強制撤離
颱風楊柳襲台，屏東三地門鄉大社村為警戒區，需要強制撤離，昨天原本不願撤離的16名居民，今天中午已全數勸離下山。屏東縣政府統計至下午1時許，山區共撤離747人。
氣象署風雨預報資料，屏東預估總雨量平地250至400毫米、山區400至600毫米。屏東山區從今天凌晨開始就出現陣陣雨勢。
依屏東三地門鄉公所公告，因颱風楊柳災害防救需要，劃定「大社村區域範圍」為警戒區，需要撤離並不得進入，違者可依災害防救法第55條第2款規定舉發及開罰新台幣5萬至25萬元罰鍰。
7月底豪雨重創屏東山區，通往三地門鄉大社村唯一道路屏專6道路路基塌陷，昨天屏東縣政府進行預警性撤離，還住在部落內的16名住戶原本簽下切結書不願撤離，在鄉公所公告為警戒區後，今天下午已全數勸離下山。
屏東縣政府統計至今天下午1時許，屏東山區包含霧台、三地門、泰武、來義、春日、獅子、牡丹及滿州等鄉，共撤離747人，其中338人依親、409人安置。
