快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

屏東山區撤逾700人 三地門大社村列警戒強制撤離

中央社／ 屏東縣13日電

颱風楊柳襲台，屏東三地門鄉大社村為警戒區，需要強制撤離，昨天原本不願撤離的16名居民，今天中午已全數勸離下山。屏東縣政府統計至下午1時許，山區共撤離747人。

氣象署風雨預報資料，屏東預估總雨量平地250至400毫米、山區400至600毫米。屏東山區從今天凌晨開始就出現陣陣雨勢。

依屏東三地門鄉公所公告，因颱風楊柳災害防救需要，劃定「大社村區域範圍」為警戒區，需要撤離並不得進入，違者可依災害防救法第55條第2款規定舉發及開罰新台幣5萬至25萬元罰鍰。

7月底豪雨重創屏東山區，通往三地門鄉大社村唯一道路屏專6道路路基塌陷，昨天屏東縣政府進行預警性撤離，還住在部落內的16名住戶原本簽下切結書不願撤離，在鄉公所公告為警戒區後，今天下午已全數勸離下山。

屏東縣政府統計至今天下午1時許，屏東山區包含霧台、三地門、泰武、來義、春日、獅子、牡丹及滿州等鄉，共撤離747人，其中338人依親、409人安置。

楊柳颱風

延伸閱讀

高雄高壓電被吹斷釀上千戶停電 那瑪夏山區也接連跳電

楊柳颱風登陸南投山區風雨狂增 水里民和國中、小緊急停班課

台南致災強風「國家級警報響」 豪雨特報範圍擴大

楊柳颱風屏東撤離640人 三地門鄉舊大社劃警戒區後全都撤離了

相關新聞

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風來襲小三通受影響 金廈航線明中午前停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣政府已經宣布今天晚上到明天上午停班停課，金門縣港務處稍早也發出小三通客運金門往返廈門、金門、泉州...

1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今...

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚...

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部風雨持續，嘉義以南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。