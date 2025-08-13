快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

楊柳颱風逼近 金門應變中心一級開設全面防颱

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊柳颱風逼近，金門縣災害應變中心今日上午10時提升為一級開設，由縣長陳福海主持工作會報，並與各鄉鎮長視訊連線。圖／縣府提供
楊柳颱風逼近，金門縣災害應變中心今日上午10時提升為一級開設，由縣長陳福海主持工作會報，並與各鄉鎮長視訊連線。圖／縣府提供

楊柳颱風逼近，金門縣災害應變中心昨晚22時三級開設，今日上午10時提升為一級開設，由縣長陳福海主持工作會報，並與各鄉鎮長視訊連線，研判情勢並檢視防颱整備。陳福海強調，颱風應變是累積與傳承經驗的重要機會，務必讓防災處理更快速完善。

依據金門氣象站預測，楊柳將以中度颱風姿態快速通過台灣本島，暴風圈晚間至明晨籠罩金門，累積雨量80至150毫米，最大陣風可達10至11級。消防局、台電、中華電信、社會處、工務處等25個單位陸續報告整備情況，並落實歷次颱風的指示重點，包括工務處提前清理排水設施、林務所疏伐危老林木、岸巡與警察勸離岸邊及海上活動。

應變中心同時劃定全縣海岸線、太武山及所有內陸湖庫為管制區，禁止無通行證民眾進入，違者可依災害防救法處5萬至25萬元罰鍰，縣府提醒，颱風期間避免外出，過往曾有民眾因採蚵拒勸導而遭開罰。

會中，陳福海指示台電將管線地下化與縣府鄉村整建工程併案辦理，並在颱風前預置人力與機具；金酒公司與輪班機構可彈性調整下班時間；教育處掌握學生赴台交流情況並協助返鄉交通；觀光處與港務處協調小三通載客量，防止機場旅客滯留。

消防局長呂英華要求各單位更新災防通訊錄與LINE防災群組資料，並密切注意颱風後外圍環流可能帶來豪雨，提前啟動積淹水應變。工務處須會同各鄉鎮公所檢討淹水問題，縣府並補助清淤經費，觀光處也需即時掌握航班與船班狀況。

副縣長李文良提醒，歷次開設颱風災害應變中心滾動檢討SOP，精進各單位整備及應變作為，請秘書單位消防局持續記錄運作過程，透過經驗累積，逐步檢討改善。另請觀光處研擬提供滯金旅客取得在地颱風動態及對應情資之管道，例如活動取消改期等，提升本縣觀光服務。

陳福海也指示，請工務處會同各鄉鎮公所及金門國家公園檢討排水設施及易淹水地區改善作為，提報主計處編列預算執行。最後感謝金門防衛指揮部關注整備工作，並強調全縣各單位要團結協作、資源共享，全面提升防救災能量，「齊心守護金門家園，共渡颱風挑戰」。

楊柳颱風逼近，金門縣災害應變中心今日上午10時提升為一級開設，由縣長陳福海主持工作會報，陳福海強調，颱風應變是累積與傳承經驗的重要機會，務必讓防災處理更快速完善。圖／縣府提供
楊柳颱風逼近，金門縣災害應變中心今日上午10時提升為一級開設，由縣長陳福海主持工作會報，陳福海強調，颱風應變是累積與傳承經驗的重要機會，務必讓防災處理更快速完善。圖／縣府提供

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風在高雄東北東方 氣象署：嘉義以南風雨逐漸增大

楊柳颱風來襲！菜價漲翻天唯獨它「穩價10元」 婆媽驚：想買都秒殺

楊柳颱風動作很快 氣象粉專：已翻越中央山脈南段將進入南部平原

楊柳颱風登陸南投山區風雨狂增 水里民和國中、小緊急停班課

相關新聞

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

台南風雨增強 黃偉哲視察青鯤鯓、青山漁港防海水倒灌

中度颱風楊柳暴風圈午後進入西部平原，台南風雨逐步增強，市長黃偉哲中午過後前往將軍區青鯤鯓及青山漁港等沿海地區，確認抽水站...

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風來襲小三通受影響 金廈航線明中午前停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣政府已經宣布今天晚上到明天上午停班停課，金門縣港務處稍早也發出小三通客運金門往返廈門、金門、泉州...

1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今...

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。