楊柳颱風逼近 金門應變中心一級開設全面防颱

楊柳颱風逼近，金門縣災害應變中心昨晚22時三級開設，今日上午10時提升為一級開設，由縣長陳福海主持工作會報，並與各鄉鎮長視訊連線，研判情勢並檢視防颱整備。陳福海強調，颱風應變是累積與傳承經驗的重要機會，務必讓防災處理更快速完善。

依據金門氣象站預測，楊柳將以中度颱風姿態快速通過台灣本島，暴風圈晚間至明晨籠罩金門，累積雨量80至150毫米，最大陣風可達10至11級。消防局、台電、中華電信、社會處、工務處等25個單位陸續報告整備情況，並落實歷次颱風的指示重點，包括工務處提前清理排水設施、林務所疏伐危老林木、岸巡與警察勸離岸邊及海上活動。

應變中心同時劃定全縣海岸線、太武山及所有內陸湖庫為管制區，禁止無通行證民眾進入，違者可依災害防救法處5萬至25萬元罰鍰，縣府提醒，颱風期間避免外出，過往曾有民眾因採蚵拒勸導而遭開罰。

會中，陳福海指示台電將管線地下化與縣府鄉村整建工程併案辦理，並在颱風前預置人力與機具；金酒公司與輪班機構可彈性調整下班時間；教育處掌握學生赴台交流情況並協助返鄉交通；觀光處與港務處協調小三通載客量，防止機場旅客滯留。

消防局長呂英華要求各單位更新災防通訊錄與LINE防災群組資料，並密切注意颱風後外圍環流可能帶來豪雨，提前啟動積淹水應變。工務處須會同各鄉鎮公所檢討淹水問題，縣府並補助清淤經費，觀光處也需即時掌握航班與船班狀況。

副縣長李文良提醒，歷次開設颱風災害應變中心滾動檢討SOP，精進各單位整備及應變作為，請秘書單位消防局持續記錄運作過程，透過經驗累積，逐步檢討改善。另請觀光處研擬提供滯金旅客取得在地颱風動態及對應情資之管道，例如活動取消改期等，提升本縣觀光服務。

陳福海也指示，請工務處會同各鄉鎮公所及金門國家公園檢討排水設施及易淹水地區改善作為，提報主計處編列預算執行。最後感謝金門防衛指揮部關注整備工作，並強調全縣各單位要團結協作、資源共享，全面提升防救災能量，「齊心守護金門家園，共渡颱風挑戰」。

