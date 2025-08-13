快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

楊柳颱風在高雄東北東方 氣象署：嘉義以南風雨逐漸增大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風中午登陸台東，上午風雨增加，海面上更是波濤洶湧，今天早上富岡漁港海堤大浪不斷拍打，掀起3層樓高浪濤。記者尤聰光／攝影
楊柳颱風中午登陸台東，上午風雨增加，海面上更是波濤洶湧，今天早上富岡漁港海堤大浪不斷拍打，掀起3層樓高浪濤。記者尤聰光／攝影

中央氣象署下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨亦逐漸增大。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

楊柳颱風

