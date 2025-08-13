颱風直撲台東 國軍助大武鄉緊急堆沙包疏散居民
颱風楊柳直撲台東，南迴地區風強雨大，國軍第二作戰區協助大武鄉緊急堆置沙包，以及疏散居民撤離。
國軍第二作戰區今天表示，因應颱風楊柳直撲台東帶來強風大雨，第二作戰區今天依狀況，轉換執行防災任務，搶在可能致災性風雨來臨前，編組兵力確保國人生命財產安全無虞。
第二作戰區表示，台東地區指揮部今日接獲大武鄉兵力申請後，立即派遣官兵，趁著風雨稍歇之際，到海灘緊急製作沙包因應，並送往大武鄉等數個村落放置及協力居民撤離，秉救災視同作戰及「超前部署、預置兵力、隨時防救」積極作為，應援執行地方鄉里各項災害防救任務。
