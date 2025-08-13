楊柳颱風登陸南投山區風雨狂增 水里民和國中、小緊急停班課

中度颱風楊柳今襲台，南投縣信義鄉自中午12時30分起停班停課，縣政府宣布，水里鄉民和國中、民和國小下午停班停課。

氣象署指出，颱風暴風圈在台東登陸，預計傍晚自嘉義、台南出海進入台灣海峽，南投縣山區風雨逐漸增強，合歡山武嶺於上午11時測出達14級的強陣風，影像頻現斷訊與畫面雜訊效應。

商品推薦