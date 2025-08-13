楊柳颱風來襲…國軍240名兵力進駐丹娜絲台南12個重災區 預防撤離559人

面對楊柳颱風來襲，針對丹娜絲颱風重創的12個重災區，國軍已在各區預先部署各20名兵力，共240人，投入預防性撤離與災後環境復原。市長黃偉哲指出，台南市預估午後逐漸將進入暴風圈，帶來的風雨不可輕視，請市民朋友非必要請勿外出，並隨時留意颱風相關資訊。

為防範因丹娜絲颱風受創的12個重災區（新營、白河、後壁、東山、柳營、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里、安南）發生突發狀況，國軍在各區預先安排各20員的兵力，總計240人，進行「災民預防性撤離暨災後環境復原」作業。

市長黃偉哲昨晚與行政院長卓榮泰視訊商討預防性對策，並赴安定區視察抽水機整備後，今天上午再前往北門、學甲、將軍區公所，關心防颱準備情況，並向提前進駐的國軍弟兄深鞠躬致謝，要求市府與各區公所嚴陣以待、確實落實各項防颱措施。

黃偉哲上午於災害應變中心主持第二次工作會報時，指示市府全面戒備，並超前部署溪北高風險里里，預先配置發電機，以防停電影響居民生活；同時儲備充足民生物資、應變設施及熱食，並與台電保持聯繫，必要時立即啟動搶修。

在防災整備方面，工務局已整備88部搶災機具、258名搶修人員，完成重點橋梁與易崩塌路段檢查及防護設施預布，並視情況預警性封閉白河、鹽水、新營、新市、麻豆、永康等六區18座橋梁，以及東山區東原二號橋；另已完成大內、三舍等道路封閉措施。

水利局完成全市513台移動式抽水機、66座抽水站檢修，並預佈504台抽水機及中央支援設備，檢修1840座水閘門，啟動60座滯洪池預洩降，清疏排水設施362公里，分送防水擋板、砂包等防汛物資至各區公所，防範強降雨與海水倒灌。

民政局已全面掌握潛勢區與弱勢族群名冊，啟動分級預警撤離，必要時協調國軍、消防及警察支援。截至今日中午，已預防性疏散東山、左鎮、龍崎、南化、六甲、七股、學甲、北門、官田、鹽水、白河等11區19里共559人，並整合活動中心、學校等多元安置地點，備妥物資與安全設施，確保撤離民眾生活無虞。

黃偉哲最後呼籲，颱風期間勿前往山區、河川及海邊從事露營、釣魚、衝浪等活動，並應加強固定廣告招牌、盆栽、屋頂水塔等，落實居家防颱。市府將持續掌握颱風動態並即時應變，民眾可透過1999或「台南水情即時通」APP回報災情與查詢資訊，共同守護家園安全。

