楊柳颱風來襲 中橫公路梨山到大禹嶺今下午2點封閉管制
受楊柳颱風持續逼近影響，依氣象情資，台8線85K到110K，梨山到大禹嶺段今天已有持續強降雨發生，考量前期地震及多次鋒面影響，該路段恐有持續致災機率，公路局為維護用路人安全，今天下午2時實施預警性封閉管制 ，明天早上7時前，巡視確認道路通行狀況，再行開放或持續封閉。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，建議用路人非必要避免進入山區道路，確保自身安全，山區道路預警封路管制期間，造成用路人不便請見諒。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言