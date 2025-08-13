楊柳颱風來襲 中橫公路梨山到大禹嶺今下午2點封閉管制

受楊柳颱風持續逼近影響，依氣象情資，台8線85K到110K，梨山到大禹嶺段今天已有持續強降雨發生，考量前期地震及多次鋒面影響，該路段恐有持續致災機率，公路局為維護用路人安全，今天下午2時實施預警性封閉管制 ，明天早上7時前，巡視確認道路通行狀況，再行開放或持續封閉。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，建議用路人非必要避免進入山區道路，確保自身安全，山區道路預警封路管制期間，造成用路人不便請見諒。

