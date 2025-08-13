台南致災強風「國家級警報響」 豪雨特報範圍擴大

中央氣象署發布颱風強風告警，影響區域為台南市七股區、將軍區、北門區，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。

楊柳颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，影響至明晨，大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣，豪雨：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島，大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣。

今天下午起至晚間嘉義以南地區降雨將逐漸增加；台東縣地區、花蓮縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

