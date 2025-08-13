聽新聞
南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
楊柳颱風正式登陸台東太麻里了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，花東、恆春風雨，此刻最巔峰。南部風雨即將增強，山脈再也屏障不了了，午後風力起碼10至12級及大雨，「小心，午後是真正的颱風天」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣的強陣風此刻至晚間最強，沿海已經很多地方吹出10級強風，還要再吹好一陣子。各地天氣緩和都要等深夜了。
網友在「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，「屏東開始搖滾了」、「高雄已經咻咻叫快一個小時了」、「中和陣風早就蠢蠢欲動」、「台中有中央山脈扛著，只有陰天」、「板橋的瞬間陣風已有感」、「台北大太陽，一點陣雨的跡象都沒有，風比較大」、「新北風也很大」、「台東的風太大了，房子都在震動」、「台南搖滾」、「這次沒有登陸太麻里隔壁」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
