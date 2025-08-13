桃機側風影響航班 8架轉降其他機場

桃園國際機場13日表示，上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，惟到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，統計至12：50有8架因風切轉降至其他機場。

桃機指出，11:50南北觀景台已關閉，目前無預計開放時間。本機場B區空橋已綁橋暫停使用。此外，提醒旅客及接機民眾注意最新航班異動資訊。

航班異動如下：南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州、中華航空CI191轉降臺中、中華航空CI151轉降那霸、中華航空CI121回航那霸、中華航空CI113轉降台中、中華航空CI111轉降那霸。

此外根據民航局統計，今日上午國內線取消252架次，國際暨兩岸航線取消129架次、延誤23架次。

