侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風中心已經登陸太麻里。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
楊柳颱風中心已經登陸太麻里。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

楊柳颱風正在侵襲台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳中心已中颱巔峰之姿，氣象署判定於下午1時附近登陸太麻里。登陸前後觀測最強陣風為綠島及蘭嶼17級以上陣風，登陸點附近及北側的太麻里、台東市、東河、卑南、鹿野等地，都有測站測到14至15級陣風。

氣象署發布強風特報（紅色），紅色燈號：台東縣、澎湖縣。橙色燈號：新北市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣。黃色燈號：基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣。

楊柳颱風及其外圍環流影響，氣象署說，今天台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率。

新北市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今夜至明晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

