楊柳登陸太麻里 颱風論壇：下午穿越南台灣 傍晚「台南至屏東」出海

楊柳颱風登陸了。中央氣象署說，中颱楊柳中心已於下午1時左右在台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在台東南南西方約20公里之處，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投及台中以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風已於下午1時左右，在台東太麻里附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右在台南至屏東之間出海。花蓮、台東及恆春猛烈風雨持續中，蘭嶼及綠島均已測得17級以上猛烈風勢。雲林至屏東的風雨即將迅速增強，慎防10至13級強烈風勢，局部地區可能更強。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北、基隆及宜蘭因地形效應，也會出現較強的陣風及陣雨；其餘地區因山脈阻擋，則以間歇性強風與降雨為主。預計今天深夜颱風遠離後，風雨將快速減弱，整體影響時間約為10至12小時。務必提高警覺，小心災害發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦