楊柳颱風來襲 桃機風切強致8架飛機轉降
楊柳颱風來襲，北部雖無豪雨，但也帶來強風，影響航班狀況。桃園國際機場公司表示，今(13)日上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，惟到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，統計至12：50有8架因風切轉降至其他機場。
桃機公司指出，11:50南北觀景臺已關閉，目前無預計開放時間。機場B區空橋已綁橋暫停使用。
桃機公司通報，南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州、中華航空CI191轉降臺中、中華航空CI151轉降那霸、中華航空CI121回航那霸、中華航空CI113轉降台中、中華航空CI111轉降那霸。
