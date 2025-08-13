國家級警報響 颱風中心即將通過 致災性強風襲擊高屏

楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里，中央氣象署發布颱風強風告警，影響區域包括屏東縣東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉，以及高雄市小港區、林園區。颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至下午3時15分。

廣播訊息為，「颱風強風告警，颱風中心即將通過附近，您所在地將出現14級（時速150公里）以上致災強陣風，請注意人車安全，並儘速至堅固的室內躲避」。

氣象署建議上述地區民眾，立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

