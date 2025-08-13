聽新聞
國家級警報響 颱風中心即將通過 致災性強風襲擊高屏
楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里，中央氣象署發布颱風強風告警，影響區域包括屏東縣東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉，以及高雄市小港區、林園區。颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至下午3時15分。
廣播訊息為，「颱風強風告警，颱風中心即將通過附近，您所在地將出現14級（時速150公里）以上致災強陣風，請注意人車安全，並儘速至堅固的室內躲避」。
氣象署建議上述地區民眾，立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
