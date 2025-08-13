楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海

楊柳颱風今天侵襲台灣，中央氣象署說，颱風中心已經於下午1時在台東太麻里登陸。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱風登陸台東地區之後，預計下午至傍晚出海，進入台灣海峽南部。這段時間暴風圈會逐漸涵蓋台東、花蓮、苗栗以南陸地，以及澎湖、金門地區。台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署特別提醒，當颱風眼通過的時候，會出現風雨暫歇的情形，但是颱風眼通過的時候，另外一側的比較厚實的強對流移入，又會帶來另一波非常強的強風和豪雨。

劉宇其表示，這個颱風預計會在明天凌晨從中國華南登陸，隨後逐漸遠離台灣，因此今天到明天凌晨是颱風影響台灣、澎湖、金門最大的時候。

