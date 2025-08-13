楊柳颱風即將登陸太麻里 南部風雨才要開始 北部因地形角隅效應有強風
楊柳颱風侵襲台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風中心即將登陸太麻里，中心登陸點附近等會風雨會稍減弱，隨後再次增強。
而登陸後，「觀氣象看天氣」表示，南部的風雨才要開始，南部的民眾特別小心。北部也會因地形角隅效應產生強風，在外奔走及工作的民眾要留意安全。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
