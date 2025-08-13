國家級警報響 花東、屏東3縣市大雷雨開炸 慎防災情

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台東縣達仁鄉、成功鎮、關山鎮、東河鄉、池上鄉、海端鄉，以及屏東縣萬巒鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，還有花蓮縣富里鄉。

氣象署已針對以上地區發布災防告警訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

