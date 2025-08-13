楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部
楊柳颱風進逼，全台各地高度警戒。南投縣信義鄉公所今（13日）中午宣布，因豪大雨影響，信義鄉自12時30分起停止上班、停止上課，呼籲鄉民避免外出、加強防護措施，防範颱風及豪雨災害。
中央氣象署表示，中度颱風楊柳中心於中午時分接近台灣東部陸地，暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南地區，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。颱風於今晨6時許暴風圈觸陸，持續向西北西移動，預估中午前後將從台東附近登陸，並可能於傍晚前後自嘉義、台南出海，進入台灣海峽。
氣象署提醒，中南部及花東地區將面臨強風豪雨，沿海須防長浪與風暴潮，山區須防範土石流及坍方，低窪地區須防淹水，民眾應隨時注意最新颱風資訊。
