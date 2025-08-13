楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

2025-08-13 09:49