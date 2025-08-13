楊柳將登陸太麻里 吳聖宇：觀察颱風眼過山及雲雨帶重建過程

中度颱風楊柳即將在台東縣登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從雷達圖來看，楊柳颱風應該是準備在台東縣太麻里鄉一帶登陸了，也就是台東市的南邊。

吳聖宇表示，中心登陸後，要開始觀察颱風眼過山，以及雲雨帶重建的過程，對南部的影響也會逐漸開始，提醒南部民眾務必要多加注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦