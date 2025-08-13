快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

楊柳「中心邊緣觸陸」 賈新興：颱風將登陸太麻里 嘉義以南風雨加劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風中心邊緣觸陸。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風中心邊緣觸陸。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風即將登陸台東縣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，楊柳颱風中心邊緣觸陸，綠島蘭嶼陣風達17級以上。

編輯推薦

他說，預估在太麻里登陸，在幾分鐘後，方圓60公里留意超過14級的陣風，嘉義以南的風雨也將逐漸更明顯，注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳恐登陸台東成功至大武 賈新興：明晚嘉義布袋至台南佳里一帶出海

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

楊柳颱風最新各國預測路徑曝 賈新興：走向決定它的命運

相關新聞

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海

中度颱風楊柳清晨暴風圈觸陸，東半部的風勢、雨勢明顯增大，氣象署預計颱風中心下午1時前後從台東的南側登陸。天氣風險公司粉專...

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

楊柳颱風進逼，全台各地高度警戒。南投縣信義鄉公所今（13日）中午宣布，因豪大雨影響，信義鄉自12時30分起停止上班、停止...

楊柳將登陸太麻里 吳聖宇：觀察颱風眼過山及雲雨帶重建過程

中度颱風楊柳即將在台東縣登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從雷達圖來看，楊柳颱風應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。