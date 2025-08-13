楊柳明顯壯了許多 粉專：颱風將以巔峰姿態登陸太麻里機率最高

「楊柳明顯壯了許多」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，楊柳颱風即將以巔峰姿態登陸台東市、太麻里、大武之間，太麻里機率最高。

中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，今天中午12時的中心位置在台東的南南東方約40公里近海，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。氣象署說，颱風即將登陸，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及彰化以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

楊柳颱風即將登陸。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

