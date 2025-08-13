楊柳颱風陸警發布 彰化等3縣市自由撿拾漂流木公告失效

中央氣象昨（12日）下午發布楊柳颱風陸上警報，南投、彰化、雲林3縣政府先前公告的漂流木「自由撿拾」公告失效，民眾不可再擅撿，何時再度開放由各縣政府另行訂定，違者最高判處有期徒刑7年、最高罰金2千萬元。

林業及自然保育署南投分署今指出，今年5月前為有效處理汛期期間可能產生的漂流木，主動連繫協調彰化、南投、雲林的縣政府及水利署河川分署、台電等相關單位，各依機關職掌明確處理漂流木清理、暫置空間規劃及後續處理相關工作，而漂流木的災後處理依「屬地原則」辦理，由各土地管理機關負責清理及後續處置。

林業保育署今年7月29日修正「處理天然災害漂流木應注意事項」，公布五大原則，包括公告期間限定，逾期即止，也就是民眾只能在各縣市政府公告的自由撿拾期間內到指定區域撿拾漂流木，若中央氣象署再發布新的陸上颱風警報，公告即失效，重新公告開放撿拾時間由各縣政府另行訂定。

此外，不得撿拾標有註記或烙印的漂流木，僅限打撈清理機關認定不具標售價值且無國有、公有、私有註記或烙印的漂流木、禁止進入國有林區溪流取材、為利搬運允許裁切，但禁止機具直接進人河川或野溪裁切和搬運、允許使用小型車輛載運，但須依法通行。

商品推薦