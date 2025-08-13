台鐵北迴鐵路今晚6時前正常行駛 下午將開會決議是否停駛
楊柳颱風為東部帶來強風豪雨，台鐵花東線已停駛，北迴線花蓮—樹林到今晚6時正常行駛，台鐵公司將於下午開會決議北迴線是否停駛，再另行公布列車行駛資訊。花64線瑞港公路可能會有落石、土石流，兩鄉公所決定封路；至於航空今天航班全取消。
台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，由於颱風往台東方向靠近，因此花東線各級列車停駛，昨天晚上8時前已有很多人趕緊往南搭車離開花蓮；而北迴線花蓮往樹林方向，今天白天各級列車正常行駛，原則上晚上6時前都照常，下午1時30分將開會，視災情研議北迴線研議是否停駛，預計下午2時30分會公布最新列車行駛資訊。
楊舜安說，今天花蓮車站沒有什麼人，大部分昨天都搭車離開；另因應馬太鞍溪堰塞湖災害，台鐵已在光復隧道堆沙包，避免災害發生。
楊柳颱風外圍環流及強降雨已對花蓮造成影響，瑞港公路沿線因地勢險峻，易發生落石、土石流及路基流失等災害。經瑞穗鄉及豐濱鄉公所評估後，決定今天針對瑞港公路（瑞穗鄉至奇美部落、奇美至港口段）全線實施預警性封閉，具體封閉時間視天候狀況及搶修進度由相關單位另行公告。
