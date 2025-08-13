聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海
中度颱風楊柳清晨暴風圈觸陸，東半部的風勢、雨勢明顯增大，氣象署預計颱風中心下午1時前後從台東的南側登陸。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，楊柳颱風的眼牆上午通過綠島、蘭嶼，刷出了破表的17級陣風。颱風即將登陸台東太麻里附近。
天氣風險公司表示，颱風登陸地點附近，太麻里、台東市等，嚴防極端劇烈的風雨，陣風可達16級。高屏風雨將在午後急遽轉強，狂風暴雨直到傍晚。
天氣風險公司說，颱風登陸後，會與台灣地形產生交互作用，中心翻越中央山脈後，可能會有一段向北漂移的過程，傍晚再從台南一帶出海。颱風中心通過的鄰近區域，在下午到傍晚也要嚴防劇烈風雨。至於大台北風勢也會明顯增強，陣風可達9至10級，伴隨驟雨，直至晚間颱風遠離。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言