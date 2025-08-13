楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海

中度颱風楊柳清晨暴風圈觸陸，東半部的風勢、雨勢明顯增大，氣象署預計颱風中心下午1時前後從台東的南側登陸。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，楊柳颱風的眼牆上午通過綠島、蘭嶼，刷出了破表的17級陣風。颱風即將登陸台東太麻里附近。

天氣風險公司表示，颱風登陸地點附近，太麻里、台東市等，嚴防極端劇烈的風雨，陣風可達16級。高屏風雨將在午後急遽轉強，狂風暴雨直到傍晚。

天氣風險公司說，颱風登陸後，會與台灣地形產生交互作用，中心翻越中央山脈後，可能會有一段向北漂移的過程，傍晚再從台南一帶出海。颱風中心通過的鄰近區域，在下午到傍晚也要嚴防劇烈風雨。至於大台北風勢也會明顯增強，陣風可達9至10級，伴隨驟雨，直至晚間颱風遠離。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

