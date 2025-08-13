楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊柳颱風來勢洶洶，颱風將在13日晚間影響金門地區，風力可達停班停課標準。金門縣政府稍早宣布，今天晚停止上班、停止上課；為確保民眾通勤安全，明日上午亦持續停止上班、上課。記者蔡家蓁／攝影
楊柳颱風來勢洶洶，颱風將在13日晚間影響金門地區，風力可達停班停課標準。金門縣政府稍早宣布，今天晚停止上班、停止上課；為確保民眾通勤安全，明日上午亦持續停止上班、上課。記者蔡家蓁／攝影

楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署預估，颱風將在今日晚間影響金門地區，風力可達停班停課標準。金門縣政府稍早宣布，今天晚停止上班、停止上課；為確保民眾通勤安全，明日上午亦持續停止上班、上課。

縣府提醒，停止上班上課期間，鄉親應減少外出，並注意防範強風豪雨，隨時留意颱風動態與最新災情資訊，確保人身安全。

