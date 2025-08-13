快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

中颱楊柳襲台 桃機取消64航班約萬名旅客行程受到影響

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中颱楊柳襲台，桃園國際機場今天表定航班共計663架次，貨機取消15架次，客機取消49架次；圖為整建中的桃機第三航廈。記者黃仲明／攝影
中颱楊柳襲台，桃園國際機場今天表定航班共計663架次，貨機取消15架次，客機取消49架次；圖為整建中的桃機第三航廈。記者黃仲明／攝影

中颱楊柳襲台，空中交通首當其衝受到影響，國內線包括立榮航空、華信航空、德安航空的航班全數取消、國際線部分航班異動，桃園國際機場今天表定航班共計663架次，貨機取消15架次，客機取消49架次，約一萬名旅客行程受到影響，機場公司提醒旅客與接送親友，出發前請查詢確認最新航班資訊，以確保行程順利。

中華航空：

（一）桃園航班取消

桃園往返福岡　CI-116／CI-117

桃園往返沖繩　CI/122／CI-123

桃園往返首爾仁川　CI162／CI163

桃園往返深圳　CI-527／CI-528

桃園往返馬尼　CI-703／CI-704

桃園往返香港　CI-915／CI-916、CI-919／CI-920、CI-923／CI-924

（二）高雄航班取消

高雄往返東京成田　CI-126／CI-127

高雄往返沖繩　CI-132／CI-133

高雄往返大阪　CI-176／CI-177

高雄往返曼谷　CI-839／CI-840

香港飛往高雄　CI-934

高雄往返香港　CI-935／CI-936

台灣虎航：

航班取消

高雄-濟洲島往返航班　IT-670／IT-671

高雄-沖繩那霸往返航班　IT-288／IT-289

高雄-大阪關西往返航班　IT-284／IT-285

高雄-岡山往返航班　IT-262／IT-263

高雄-仙台往返航班　IT-772／IT-773

高雄-澳門往返航班　IT-321／IT-322

高雄-峴港往返航班　IT-585／IT-586

東京成田-高雄航班　IT-281

航班提前

高雄-名古屋航班　IT-268

航班延後（延至14日起飛）

名古屋-高雄航班　IT-269

長榮航空：

楊柳颱風影響，今天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可上長榮航空官網查詢。

星宇航空：

航班取消

台北往返澳門　JX-205／206

航班調整（以下皆為出發地時間）

福岡往台北　JX-841 延後至 18:15起飛

沖繩往台北　JX-871 延後至 20:50起飛

函館往台北　JX-861 延後至 19:45起飛

名古屋往台北　JX-839 延後至 20:55起飛

東京往台北　JX-803 延後至 17:20起飛

曼谷往台北　JX-742 延後至 15:10起飛

雅加達往台北　JX-762 延後至 14:15起飛

河內往台北　JX-718 延後至 18:50起飛

楊柳颱風

