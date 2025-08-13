中颱楊柳襲台 桃機取消64航班約萬名旅客行程受到影響
中颱楊柳襲台，空中交通首當其衝受到影響，國內線包括立榮航空、華信航空、德安航空的航班全數取消、國際線部分航班異動，桃園國際機場今天表定航班共計663架次，貨機取消15架次，客機取消49架次，約一萬名旅客行程受到影響，機場公司提醒旅客與接送親友，出發前請查詢確認最新航班資訊，以確保行程順利。
中華航空：
（一）桃園航班取消
桃園往返福岡 CI-116／CI-117
桃園往返沖繩 CI/122／CI-123
桃園往返首爾仁川 CI162／CI163
桃園往返深圳 CI-527／CI-528
桃園往返馬尼 CI-703／CI-704
桃園往返香港 CI-915／CI-916、CI-919／CI-920、CI-923／CI-924
（二）高雄航班取消
高雄往返東京成田 CI-126／CI-127
高雄往返沖繩 CI-132／CI-133
高雄往返大阪 CI-176／CI-177
高雄往返曼谷 CI-839／CI-840
香港飛往高雄 CI-934
高雄往返香港 CI-935／CI-936
台灣虎航：
航班取消
高雄-濟洲島往返航班 IT-670／IT-671
高雄-沖繩那霸往返航班 IT-288／IT-289
高雄-大阪關西往返航班 IT-284／IT-285
高雄-岡山往返航班 IT-262／IT-263
高雄-仙台往返航班 IT-772／IT-773
高雄-澳門往返航班 IT-321／IT-322
高雄-峴港往返航班 IT-585／IT-586
東京成田-高雄航班 IT-281
航班提前
高雄-名古屋航班 IT-268
航班延後（延至14日起飛）
名古屋-高雄航班 IT-269
長榮航空：
受楊柳颱風影響，今天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可上長榮航空官網查詢。
星宇航空：
航班取消
台北往返澳門 JX-205／206
航班調整（以下皆為出發地時間）
福岡往台北 JX-841 延後至 18:15起飛
沖繩往台北 JX-871 延後至 20:50起飛
函館往台北 JX-861 延後至 19:45起飛
名古屋往台北 JX-839 延後至 20:55起飛
東京往台北 JX-803 延後至 17:20起飛
曼谷往台北 JX-742 延後至 15:10起飛
雅加達往台北 JX-762 延後至 14:15起飛
河內往台北 JX-718 延後至 18:50起飛
