花東風雨加劇 氣象署：楊柳颱風下午1時前後「台東」南側登陸

楊柳颱風暴風圈逐漸進入台灣陸地，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，預計今天下午1時前後，中心將由台東南側登陸，因此目前為止會是花東地區風雨最大的時候。

中度颱風楊柳上午11時的中心位置在台東的南南東方約60公里之處，颱風眼相當清晰可見，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。

劉宇其表示，雖然第11號颱風楊柳的中心目前在台東南南東方近海，但是外圍最為厚實的、風雨最劇烈的強對流已經開始襲擊花蓮、台東、綠島蘭嶼，這些地方的風力在過去幾個小時明顯增強，綠島蘭嶼都已經出現超過17級強陣風。台東沿海包括太麻里、成功等地方，都有出現11至13級強陣風。隨著颱風更加接近，這些地方風雨都將更為增強、劇烈。

他說，氣象署特別提醒，當颱風眼通過的時候，會出現風雨暫歇的情形，但是颱風眼通過的時候，另外一側的比較厚實的強對流移入，又會帶來另一波非常強的強風和豪雨。

未來颱風路徑，劉宇其表示，楊柳颱風登陸台東地區之後，預計下午至傍晚出海，進入台灣海峽南部。這段時間暴風圈會逐漸涵蓋台東、花蓮、苗栗以南陸地，以及澎湖、金門地區。台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

劉宇其表示，這個颱風預計會在明天凌晨從中國華南登陸，隨後逐漸遠離台灣，因此今天到明天凌晨是颱風影響台灣、澎湖、金門最大的時候。

台灣各沿海都出現7至9級強陣風，局部風力來到10級左右。隨著颱風接近並進入西半部平原，南部內陸地區風力也會明顯轉強。除了各地普遍會有8級陣風之外，雲林以南、花東、澎湖、金門都會有11級強陣風出現。颱風登陸點附近的台東、綠島蘭嶼甚至不排除會有15級以上強陣風出現。

另外，他說，颱風通過中央山脈進入西南部，南部地區風雨也會明顯增強，嘉義以南沿海地區預計也會有11至12級強陣風。由於颱風持續往西南部前進，氣象署目前已經針對台東縣部分鄉鎮發布強風告警，未來也會視西南部地區風力增強的狀況，來判斷是否要針對西南部地區發布強風告警。特別提醒南部地區，下午風雨將逐步增強。

降雨方面，劉宇其表示，由於颱風從東半部逐漸接近，東半部降雨比較多，最大日累積雨量出現在蘭嶼達到166毫米。颱風通過期間，預計它的對流持續影響，除了帶來大量的累積雨量之外，也會伴隨短延時強降雨出現。隨著颱風逐漸往西移動，降雨也會從東邊往西邊擴展。

劉宇其表示，最大降雨預計會出現在今天下半天，除了東半部之外，嘉義以南地區也會陸續有豪雨等級降雨出現。隨著颱風逐漸向西移動，台灣本島的降雨晚上開始有減緩趨勢。但是澎湖、金門今晚開始到明天清晨都還是容易有局部性大雨或豪雨發生。

颱風今天影響台灣，劉宇其表示，目前到明天清晨是影響最劇烈的時候，花東現在是風雨最劇烈的時期。下半天開始，嘉義以南、澎湖的風雨也會明顯增強。北部地區受到地形影響，可能會有間歇性風雨和強陣風出現。其他地區風雨的感受因為受到中央山脈阻隔，相對來說沒有那麼顯著，但是山區雨勢還是比較大，沿海風浪也會比較大，高風險區域避免前往。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；東部及東南部沿海浪高可達6米以上，其餘各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，亦有4米以上浪高，避免前往海邊活動。12日0時至今天上午11時出現較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，成功、台東11級。

楊柳颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，今天上午東半部地區雨勢漸增，下午起至晚間嘉義以南地區降雨亦逐漸增加。 楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 分區重點。圖／中央氣象署提供 陸上強風特報。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 風力趨勢。圖／中央氣象署提供

