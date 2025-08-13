快訊

才開放不到1周 3縣市漂流木撿拾公告又失效…官方釋疑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為南投縣卡努颱風離境後漂流木資料照。圖／林保署南投分署提供
圖為南投縣卡努颱風離境後漂流木資料照。圖／林保署南投分署提供

丹娜絲颱風上月撲台致使出現大量漂流木，上周（6日起）各地陸續公告可「自由撿拾」，唯開放撿拾不到1周，今再公告，提醒民眾自由撿拾公告昨起已失效；林保署南投分署說明，凡發布颱風陸警，撿拾公告即失效，而昨已發布楊柳陸警。

上月初，丹娜絲颱風襲台，各地山區溪河匯流水域、出海口或海灘等出現大量漂流木，不少民眾等待開放撿拾，南投、彰化、雲林等縣市6日起陸續公告開放漂流木自由撿拾，唯開放不到1周，今再發布先前的漂流木自由撿拾公告全失效。

林業保育署南投分署表示，自陸上颱風警報發布起，原發布開放撿拾公告均失效，而氣象署已於12日下午發布楊柳颱風陸警，且為確保人身安全與避免違規，因此南投縣、彰化縣、雲林縣政府先前公告的漂流木「自由撿拾」公告昨起已失效。

而漂流木的災後處理依「屬地原則」辦理，即由縣市政府、水利單位、港務單位等各土地管理機關負責清理及後續處置，國有林區域內則由國有林管理經營機關負責，而在各單位機關尚未重新公告開放撿拾漂流木前，勿擅自撿拾，以免觸法。

林保署南投分署也提到，今年已修正「處理天然災害漂流木應注意事項」，請民眾謹記五大原則，撿拾為公告期間限定、不得撿拾標有註記或烙印之漂流木、禁入國有林區溪流取材、為利搬運可裁切、允許小型車輛依水利規範道路通行載運。

至於颱風過後何時可以撿拾漂流木，將由各縣市政府或主管單位機關另行訂定後再公告，相關資訊可至林業及自然保育署漂流木專區（https://www.forest.gov.tw/driftwood-news?iPage=1），或林保署南投分署網站（https://nantou.forest.gov.tw/）查詢，經各縣市政府公告後，就可於「自由撿拾」期間內，於指定區域進行撿拾。

圖為南投縣凱米颱風離境後漂流木資料照。圖／林保署南投分署提供
圖為南投縣凱米颱風離境後漂流木資料照。圖／林保署南投分署提供

