強風沒颱風假 蔣萬安臉書再湧「不帥了」也有網相挺別情勒
受楊柳颱風及外圍環流影響，北市今中午起陣風增強，市長蔣萬安今早被問是否可能臨時下午停班課？蔣表示目前看仍未達停班課標準。蔣萬安臉書也湧上千網友留言，有網友怒喊「不帥了」；也有更多網友相挺，「為什麼要情勒！」
楊柳颱風來襲，台北市因未列入警戒範圍內，昨天晚間八點已經宣布今天正常上班課，不過從中午開始，台北市開始有強陣風。蔣萬安臉書從昨天晚間開始到今早，陸續湧入不少網友留言，許多網友到蔣萬安臉書留言問，「市長 你要不要再思考想一下」，還有網友問「風那麼大，下午怎麼騎車去安親班接小孩？？？？」「怎麼可以...你不帥了！」
不過也有許多網友在底下留言稱「毫無懸念，正常上班」，「放假才是不合理吧」，還有網友建議敲碗放假的網友「一堆想放假的，建議你辭職，想放多久就放多久！」
