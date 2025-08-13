快訊

強風沒颱風假 蔣萬安臉書再湧「不帥了」也有網相挺別情勒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安前天就提前主持防颱整備，由各局處報告楊柳颱風防颱整備狀況。圖／北市府提供

楊柳颱風及外圍環流影響，北市今中午起陣風增強，市長蔣萬安今早被問是否可能臨時下午停班課？蔣表示目前看仍未達停班課標準。蔣萬安臉書也湧上千網友留言，有網友怒喊「不帥了」；也有更多網友相挺，「為什麼要情勒！」

楊柳颱風來襲，台北市因未列入警戒範圍內，昨天晚間八點已經宣布今天正常上班課，不過從中午開始，台北市開始有強陣風。蔣萬安臉書從昨天晚間開始到今早，陸續湧入不少網友留言，許多網友到蔣萬安臉書留言問，「市長 你要不要再思考想一下」，還有網友問「風那麼大，下午怎麼騎車去安親班接小孩？？？？」「怎麼可以...你不帥了！」

不過也有許多網友在底下留言稱「毫無懸念，正常上班」，「放假才是不合理吧」，還有網友建議敲碗放假的網友「一堆想放假的，建議你辭職，想放多久就放多久！」

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海

中度颱風楊柳清晨暴風圈觸陸，東半部的風勢、雨勢明顯增大，氣象署預計颱風中心下午1時前後從台東的南側登陸。天氣風險公司粉專...

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

楊柳颱風進逼，全台各地高度警戒。南投縣信義鄉公所今（13日）中午宣布，因豪大雨影響，信義鄉自12時30分起停止上班、停止...

楊柳將登陸太麻里 吳聖宇：觀察颱風眼過山及雲雨帶重建過程

中度颱風楊柳即將在台東縣登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從雷達圖來看，楊柳颱風應...

