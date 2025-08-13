楊柳穿越綠島蘭嶼之間 粉專：颱風將在「太麻里至大武」登陸

中度颱風楊柳上午11時的中心位置在台東的南南東方約60公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，楊柳颱風已經穿越綠島、蘭嶼間，即將在台東太麻里至大武間登陸。台東、南花蓮猛烈風雨持續中，南台灣當颱風登陸那一刻起，風雨也會快速增強。

氣象署說，第11號颱風楊柳的中心目前在台東南南東方近海，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

