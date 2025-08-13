快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳穿越綠島蘭嶼之間 粉專：颱風將在「太麻里至大武」登陸

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
楊柳颱風已經穿越綠島、蘭嶼間，即將在台東太麻里至大武間登陸。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
楊柳颱風已經穿越綠島、蘭嶼間，即將在台東太麻里至大武間登陸。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中度颱風楊柳上午11時的中心位置在台東的南南東方約60公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。

編輯推薦

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，楊柳颱風已經穿越綠島、蘭嶼間，即將在台東太麻里至大武間登陸。台東、南花蓮猛烈風雨持續中，南台灣當颱風登陸那一刻起，風雨也會快速增強。

氣象署說，第11號颱風楊柳的中心目前在台東南南東方近海，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸千人緊盯報現況

楊柳颱風距台東60公里即將登陸 暴風圈籠罩花東、南投及雲林以南陸地

楊柳颱風來襲 央行公布停止上班地區之退票從寬處理措施

颱風楊柳進逼 澎湖漁船返港避風民眾趁機搶購海鮮

相關新聞

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海

中度颱風楊柳清晨暴風圈觸陸，東半部的風勢、雨勢明顯增大，氣象署預計颱風中心下午1時前後從台東的南側登陸。天氣風險公司粉專...

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

楊柳颱風進逼，全台各地高度警戒。南投縣信義鄉公所今（13日）中午宣布，因豪大雨影響，信義鄉自12時30分起停止上班、停止...

楊柳將登陸太麻里 吳聖宇：觀察颱風眼過山及雲雨帶重建過程

中度颱風楊柳即將在台東縣登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從雷達圖來看，楊柳颱風應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。