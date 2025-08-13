楊柳颱風距台東60公里即將登陸 暴風圈籠罩花東、南投及雲林以南陸地

中度颱風楊柳上午11時的中心位置在台東的南南東方約60公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象署說，第11號颱風楊柳的中心目前在台東南南東方近海，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；東部及東南部沿海浪高可達6米以上，其餘各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，亦有4米以上浪高，避免前往海邊活動。12日0時至今天上午11時出現較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，成功、台東11級。

楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 楊柳颱風現況。圖／取自中央氣象署網站

商品推薦