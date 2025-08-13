楊柳颱風距台東60公里即將登陸 暴風圈籠罩花東、南投及雲林以南陸地
中度颱風楊柳上午11時的中心位置在台東的南南東方約60公里之處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象署說，第11號颱風楊柳的中心目前在台東南南東方近海，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。
陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；東部及東南部沿海浪高可達6米以上，其餘各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，亦有4米以上浪高，避免前往海邊活動。12日0時至今天上午11時出現較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，成功、台東11級。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言