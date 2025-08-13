中颱楊柳來襲 土石流黃色警戒90條 大規模崩塌警戒3處

楊柳颱風來勢洶洶，根據農業部農村發展及水土保持署資訊指出，土石流黃色警戒90條，分布於高雄市、屏東縣2縣市7鄉35村；大規模崩塌黃色警戒3處，分布在高屏2縣3鄉3村。

根據中央氣象署最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地。

農村發展及水土保持署發布90條土石流黃色警戒，分布於屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村、南和村；高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里等。

3處大規模崩塌黃色警戒部分，分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村，高雄市六龜區興龍里等，地方政府應進行疏散避難勸告。

