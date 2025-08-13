快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

中颱楊柳來襲 土石流黃色警戒90條 大規模崩塌警戒3處

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據中央氣象署最新資料顯示，中度颱風「楊柳」颱風中心目前在台東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風來勢洶洶，根據農業部農村發展及水土保持署資訊指出，土石流黃色警戒90條，分布於高雄市、屏東縣2縣市7鄉35村；大規模崩塌黃色警戒3處，分布在高屏2縣3鄉3村。

根據中央氣象署最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地。

農村發展及水土保持署發布90條土石流黃色警戒，分布於屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村、南和村；高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里等。

3處大規模崩塌黃色警戒部分，分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村，高雄市六龜區興龍里等，地方政府應進行疏散避難勸告。

楊柳颱風來襲 央行公布停止上班地區之退票從寬處理措施

颱風楊柳進逼 澎湖漁船返港避風民眾趁機搶購海鮮

颱風楊柳環流影響新北 沿海陣風10級、山區防大雨

楊柳颱風將登陸花蓮近3千人撤離 和仁車站恐發布土石流紅色警戒

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海

中度颱風楊柳清晨暴風圈觸陸，東半部的風勢、雨勢明顯增大，氣象署預計颱風中心下午1時前後從台東的南側登陸。天氣風險公司粉專...

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

楊柳颱風進逼，全台各地高度警戒。南投縣信義鄉公所今（13日）中午宣布，因豪大雨影響，信義鄉自12時30分起停止上班、停止...

楊柳將登陸太麻里 吳聖宇：觀察颱風眼過山及雲雨帶重建過程

中度颱風楊柳即將在台東縣登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從雷達圖來看，楊柳颱風應...

