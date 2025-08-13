颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間，正好分別被北側跟南側眼牆通過，綠島陣風63.4m／s（17級以上）、蘭嶼陣風62.5m／s（17級以上），相當強大的風力，稍後台東也要特別注意。

颱風及其外圍環流影響，今天台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率。雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今夜至明晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

