颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東
中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間，正好分別被北側跟南側眼牆通過，綠島陣風63.4m／s（17級以上）、蘭嶼陣風62.5m／s（17級以上），相當強大的風力，稍後台東也要特別注意。
颱風及其外圍環流影響，今天台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率。雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
今夜至明晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
