楊柳颱風侵台 石門水庫接近245米滿庫…今採少量放水
中颱楊柳颱風即將今天中午前後從台東登陸，桃園市石門水庫集水區截到上午10時40分，累計降雨量18.8毫米，水庫水位蓄水接近滿水位，水利署北水分署表示，颱風期間基於防洪安全，石門水庫採取少量調節放水操作，溢洪道及排洪隧道放水機率低。
楊柳颱風快速從台灣東南端侵台，預估風雨對北部地區影響較南部小，石門水庫集水區上午8時多前一波小量降雨，截至10時40分，石門水庫集水區累計18.8毫米，北水分署表示，目前水庫入流量每秒37.37立方公尺、出流量每秒27.35立方公尺，水庫水位244.16公尺、蓄水量1.98億噸、蓄水率96.5%，水庫持續維持高水位，採取少量調節放水操作，桃、竹地區民生、產業及農業供水無虞。
面對桃竹地區農田進入二期稻作整田插秧，需求農業用水增加，北水分署表示，石門水庫目前蓄水接近滿庫，各類供水穩定，楊柳颱風雨量預估偏少，面對2期稻作整田插秧大量用水需求，颱風帶來降雨，將有利農民整田插秧工作，也可讓水庫持續維持高水位，有助後續供水穩定。
