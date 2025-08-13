快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市府宣布，大梨山地區平等、梨山2里，今天中午開始停班停課。圖／聯合報系資料照
台中市府宣布，大梨山地區平等、梨山2里，今天中午開始停班停課。圖／聯合報系資料照

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，民政局表示，2里今天中午開始停班停課，非必要勿外出。

編輯推薦

和平區長吳萬福宣布，今日中午12時起，和平區平等里、梨山里（大梨山地區）停止上班上課，呼籲山區居民提高警覺，非必要請勿外出，以確保自身安全。

楊柳颱風 停班停課

延伸閱讀

陸預測楊柳颱風來襲 台灣東部、南部恐有特大暴雨

楊柳颱風中心距離台東僅90公里 東部上午狂風暴雨、下午轉移嘉義以南

楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

最新風雨預測 新北、桃宜彰的濱海地區下午颱風假達標 金門今晚機會大

相關新聞

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

楊柳颱風暴風圈已於今晨6時許觸陸，氣象署持續發布警報，颱風往西移動的同時，預計今天中午前後，也會從台東附近登陸；可能在傍...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風侵台 石門水庫接近245米滿庫…今採少量放水

中颱楊柳颱風即將今天中午前後從台東登陸，桃園市石門水庫集水區截到上午10時40分，累計降雨量18.8毫米，水庫水位蓄水接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。