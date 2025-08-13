台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課
楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，民政局表示，2里今天中午開始停班停課，非必要勿外出。
和平區長吳萬福宣布，今日中午12時起，和平區平等里、梨山里（大梨山地區）停止上班上課，呼籲山區居民提高警覺，非必要請勿外出，以確保自身安全。
