快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

楊柳颱風暴風半徑擴大 新北下午沿海陣風達停班課標準

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

楊柳颱風暴風圈已觸陸，中央氣象署持續發布海上陸上警報。新北市長侯友宜今在市政會議中表示，颱風目前7級風、暴風半徑擴大為180公里，上午預計花東、苗栗以南陸續進入七級暴風圈中心，中午從台東登陸，傍晚就從嘉南地區附近出海，新北則受外圍環流影響，沿海陣風達到9到10級、內陸也有8到10級。

編輯推薦

據氣象署公布最新風力預測，今天中午12時至晚間6時，新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準。

侯友宜說，今天凌晨5時，颱風位置在新北市東南方370公里海面，目前大概是7級暴風，暴風半徑擴大為180公里，今天上午預計花東、苗栗以南陸續進到7級暴風圈中心，估計中午在台東登陸，傍晚從嘉南地區附近出海，颱風速度還蠻快的，但受到颱風外圍環流影響，新北市會有一些間接陣雨。

侯友宜強調，在外圍環流影響下，沿海陣風達到9至10級，內陸陣風達8到10級，東側至南側山區有大雨等級降雨，其餘各區降雨量在大雨等級以下，希望大家還是密切的觀察跟注意。

消防局長陳崇岳說，颱風楊柳時速30公里，走得非常快，七級暴風圈也從150公里擴大至180公里，警戒區大概是苗栗以南和花東的部分，但沿海陣風達到9至10級，包含貢寮、瑞芳、萬里、金山、石門、三芝、淡水、八里級林口一帶，市區則包括板橋、中永和陣風達8到10級，預計在晚上11時半左右會脫離台灣本島。

楊柳颱風

延伸閱讀

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

黃國昌昨拜會蔣萬安何時到新北？ 侯友宜一句揭態度

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

黃國昌表態參選新北市長 侯友宜：歡迎任何想做事的人

相關新聞

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

楊柳颱風暴風圈已於今晨6時許觸陸，氣象署持續發布警報，颱風往西移動的同時，預計今天中午前後，也會從台東附近登陸；可能在傍...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風侵台 石門水庫接近245米滿庫…今採少量放水

中颱楊柳颱風即將今天中午前後從台東登陸，桃園市石門水庫集水區截到上午10時40分，累計降雨量18.8毫米，水庫水位蓄水接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。