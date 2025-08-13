楊柳颱風暴風半徑擴大 新北下午沿海陣風達停班課標準

楊柳颱風暴風圈已觸陸，中央氣象署持續發布海上陸上警報。新北市長侯友宜今在市政會議中表示，颱風目前7級風、暴風半徑擴大為180公里，上午預計花東、苗栗以南陸續進入七級暴風圈中心，中午從台東登陸，傍晚就從嘉南地區附近出海，新北則受外圍環流影響，沿海陣風達到9到10級、內陸也有8到10級。

據氣象署公布最新風力預測，今天中午12時至晚間6時，新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準。

侯友宜說，今天凌晨5時，颱風位置在新北市東南方370公里海面，目前大概是7級暴風，暴風半徑擴大為180公里，今天上午預計花東、苗栗以南陸續進到7級暴風圈中心，估計中午在台東登陸，傍晚從嘉南地區附近出海，颱風速度還蠻快的，但受到颱風外圍環流影響，新北市會有一些間接陣雨。

侯友宜強調，在外圍環流影響下，沿海陣風達到9至10級，內陸陣風達8到10級，東側至南側山區有大雨等級降雨，其餘各區降雨量在大雨等級以下，希望大家還是密切的觀察跟注意。

消防局長陳崇岳說，颱風楊柳時速30公里，走得非常快，七級暴風圈也從150公里擴大至180公里，警戒區大概是苗栗以南和花東的部分，但沿海陣風達到9至10級，包含貢寮、瑞芳、萬里、金山、石門、三芝、淡水、八里級林口一帶，市區則包括板橋、中永和陣風達8到10級，預計在晚上11時半左右會脫離台灣本島。

