中颱楊柳攜強風豪雨今早觸陸 全台緊急撤離5580人
中颱楊柳來勢洶洶，目前颱風中心位置在台東東南方約130公里，暴風圈已接觸東部陸地，東部與離島地區已出現強風大雨。中央災害應變中心指出目前累計撤離人數共計5580人，其中高雄市2202人、花蓮縣 2907人、屏東縣373人，提醒民眾提早作好防颱準備。
中央災害應變中心今天上午9時舉行楊柳颱風第5次工作會報，中央氣象署報告指出，中颱楊柳目前位置在台東東南東方約130公里海面上，七級風暴風半徑180公里、十級風暴風半徑60公里，以每小時30公里速度向西北轉西北西進，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗 以南地區及澎湖、金門構成威脅。
氣象署表示，楊柳颱風暴風圈已於今天上午6時進入台灣陸地，預估今晚10時暴風圈才會脫離台灣本島。消防署指出，目前全台共計16件災情，已處理3件，仍有13件處理中，所幸並未造成人員傷亡。據統計全國曾停電159戶，已修復69戶，仍有90戶待修復。
鑒於上月丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災情，經濟部表示台電已佈署4026人力、車輛1789輛及機具1193台，並備妥各地跨區支援機制。另外已安排41人及車輛進駐大同、南澳、和平、豐濱等山區，及綠島、蘭嶼、小琉球等離島待命。
