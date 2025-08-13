中颱楊柳來襲 澎湖今天取消53航班3433旅客受影響
中颱楊柳來襲，澎湖今天共取消53飛機航班，受影響的訂位旅客約3433人，澎湖航空站進行防颱整備作業，今日航空公司均無提供櫃檯作業服務，航廈也未開放旅客進出。
澎湖湖氣象站今早發布強風通報，西嶼陣風達9級，望安、東吉島陣風達8級；望安平均風達7級，湖西、西嶼、東吉島、七美平均風達6級。另海巡人員將對自進入港口及岸際公告警戒區域者開立舉發單，並移送地方政府裁罰。
據氣象署預報，楊柳颱風近中心最大風速為每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風。並以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，暴風範圍增強。
澎湖航空站表示，今天共取消53航班，其中澎湖往台北有18班、澎湖往台中11航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄19航班、澎湖往七美1班。
