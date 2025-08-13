楊柳颱風影響 星宇航空今台北往返澳門航班取消

受楊柳颱風影響，星宇航空今（13）日JX205/206 台北往返澳門航班取消，部分航班則調整時間。

星宇指出，航班調整(以下皆為出發地時間)福岡往台北JX841延後至18:15起飛。沖繩往台北JX871延後至20:50起飛。函館往台北JX861延後至19:45起飛。名古屋往台北JX839延後至20:55起飛。

至於東京往台北JX803延後至17:20起飛。曼谷往台北JX742 延後至15:10起飛。雅加達往台北JX762延後至14:15起飛。河內往台北JX718 延後至18:50起飛。

星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。

商品推薦