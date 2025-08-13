楊柳風力最強北側眼牆掃綠島 颱風登陸至過山後換南部狂風暴雨

楊柳颱風強度達中度颱風中段班，上午10時的中心位置在台東的東南方約90公里海面上，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。中央氣象署表示，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳風力最強之北側眼牆正掃過綠島，綠島已出現17級強陣風。接下來北側眼牆將掃過台東市區附近，提醒當地的民眾慎防17級強陣風。

而南部地區的影響，「觀氣象看天氣」表示，要等下午至晚上颱風中心登陸至過山後，才會起風，同時也會出現劇烈的雨勢，也須做好防備。

至於嘉義以北的西半部，「觀氣象看天氣」表示，除了沿海陸地風力較強，目前來看風雨不至於太大，部分地區甚至還會出太陽。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

