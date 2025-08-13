陸預測楊柳颱風來襲 台灣東部、南部恐有特大暴雨

據大陸中央氣象台預報，今年第11號颱風「楊柳」中心13日10時位於台東東南方向約85公里，將以每小時30公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，預計13日中午前後在台灣東南部沿海登陸。

大陸中央氣象台指出，受楊柳影響，13日8時至14日8時，台灣東部和南部等地將有大暴雨，台灣東部和南部局部地區有特大暴雨（250～390毫米）。

預計楊柳13日下午進入台灣海峽後，將於13日夜間至14日凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海再次登陸，之後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台指出，明後兩天，颱風楊柳將繼續深入影響廣東、廣西、江西南部、湖南中南部、貴州、重慶南部等地，上述地區有暴雨或大暴雨，局部地區特大暴雨。

