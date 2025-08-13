聽新聞
蘭嶼已進入颱風眼 綠島颳17級強風 楊柳登陸恐「破壞性猛烈風雨」
中度颱風楊柳上午10時的中心位置在台東的東南方約90公里海面上，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。中央氣象署表示，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，蘭嶼率先進入颱風眼，綠島已觀測到17級強風。再次呼籲台東、恆春半島民眾，務必嚴加防範颱風登陸時的破壞性猛烈風雨，南台灣當颱風登陸起風雨就會快速增強。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
