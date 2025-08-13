颱風楊柳逼近台灣 劉世芳籲民眾勿赴海邊觀浪

中度颱風楊柳已逼近台灣，中央災害應變中心指揮官劉世芳今天表示，預估風雨中午過後加強加上滿潮，相關單位應持續呼籲並發布簡訊通知民眾勿前往海邊觀浪或從事山區活動。

颱風楊柳中央災害應變中心上午進行第5次工作會報，指揮官、內政部長劉世芳主持。劉世芳說，建議氣象署與海巡署橫向聯繫，針對颱風引起浪高持續宣導，目前風雨不強，可能有釣客或民眾赴海邊，海巡署應持續派員至海邊勸導。

中央災害應變中心報告，颱風楊柳已接觸東部陸地，對東部及南部衝擊大，受颱風外圍環流影響，東部沿海地區須留意長浪，適逢暑假，民眾勿前往海邊觀浪。

此外，進駐中央災害變中心的交通部官員報告提到，預估高鐵在下午2時起會取消原班表，雙向每小時會各發3班的全車自由座。

另部分，綠島留島有260人、蘭嶼428人，無滯留和食宿需求；小琉球留島283人，無滯留及食宿需求。依澎湖縣災害應變中心推估留島旅客約5000人，無滯留食宿需求。

中央災害應變中心報告提到，連江縣交通旅遊局統計，至昨晚滯留馬祖旅客估約800餘人，若天候與海象許可，會隨時啟動疏運，如協調民航機加班、派遣軍機及加開船班。

統計上午9時，全台一般災情16件，包含已處理3件、處理中13件，集中台南市、屏東縣、花蓮縣，多數為民生基礎設施災情。

中央災害應變中心表示，颱風楊柳主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，沿海低窪與易淹水區須留意短延時強降雨導致積淹水災情。

評估坡地災害高風險區，包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等9個縣市山區，須嚴防第2次災害發生。

針對因颱風停電統計至上午9時，全國曾停電1038戶，有903戶仍停電，以台東太麻里等處870戶最多，預估晚上11時前可修復完成。因應花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖緊急情況，將持續發預警資訊，目前已派員處理後續。

中央災害應變中心統計至上午7時共開設40處收容所，575人收容，包含花蓮縣光復鄉等4鄉、台東縣成功鎮等4鄉鎮、高雄市六龜區等5行政區、屏東縣泰武鄉等4鄉。

至於果菜交易，台北果菜批發市場今天交易量1294公噸，較12日減25公噸；平均每公斤交易價格新台幣63.1元，較12日跌5.9元。今天供應量減，因承銷備貨需求趨緩，市場價格下跌。

西螺果菜批發市場部分，12日交易量482公噸，較11日減66公噸；平均每公斤交易價格70.7元，較11日漲1.2元。蔬菜滾動式倉貯目前庫存量為5340公噸，自7月18日至今天已釋出1270公噸。

