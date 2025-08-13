颱風楊柳逼近台灣 劉世芳籲民眾勿赴海邊觀浪

快訊

中央社／ 台北13日電

中度颱風楊柳已逼近台灣，中央災害應變中心指揮官劉世芳今天表示，預估風雨中午過後加強加上滿潮，相關單位應持續呼籲並發布簡訊通知民眾勿前往海邊觀浪或從事山區活動。

颱風楊柳中央災害應變中心上午進行第5次工作會報，指揮官、內政部長劉世芳主持。劉世芳說，建議氣象署與海巡署橫向聯繫，針對颱風引起浪高持續宣導，目前風雨不強，可能有釣客或民眾赴海邊，海巡署應持續派員至海邊勸導。

中央災害應變中心報告，颱風楊柳已接觸東部陸地，對東部及南部衝擊大，受颱風外圍環流影響，東部沿海地區須留意長浪，適逢暑假，民眾勿前往海邊觀浪。

此外，進駐中央災害變中心的交通部官員報告提到，預估高鐵在下午2時起會取消原班表，雙向每小時會各發3班的全車自由座。

另部分，綠島留島有260人、蘭嶼428人，無滯留和食宿需求；小琉球留島283人，無滯留及食宿需求。依澎湖縣災害應變中心推估留島旅客約5000人，無滯留食宿需求。

中央災害應變中心報告提到，連江縣交通旅遊局統計，至昨晚滯留馬祖旅客估約800餘人，若天候與海象許可，會隨時啟動疏運，如協調民航機加班、派遣軍機及加開船班。

統計上午9時，全台一般災情16件，包含已處理3件、處理中13件，集中台南市、屏東縣、花蓮縣，多數為民生基礎設施災情。

中央災害應變中心表示，颱風楊柳主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，沿海低窪與易淹水區須留意短延時強降雨導致積淹水災情。

評估坡地災害高風險區，包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等9個縣市山區，須嚴防第2次災害發生。

針對因颱風停電統計至上午9時，全國曾停電1038戶，有903戶仍停電，以台東太麻里等處870戶最多，預估晚上11時前可修復完成。因應花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖緊急情況，將持續發預警資訊，目前已派員處理後續。

中央災害應變中心統計至上午7時共開設40處收容所，575人收容，包含花蓮縣光復鄉等4鄉、台東縣成功鎮等4鄉鎮、高雄市六龜區等5行政區、屏東縣泰武鄉等4鄉。

至於果菜交易，台北果菜批發市場今天交易量1294公噸，較12日減25公噸；平均每公斤交易價格新台幣63.1元，較12日跌5.9元。今天供應量減，因承銷備貨需求趨緩，市場價格下跌。

西螺果菜批發市場部分，12日交易量482公噸，較11日減66公噸；平均每公斤交易價格70.7元，較11日漲1.2元。蔬菜滾動式倉貯目前庫存量為5340公噸，自7月18日至今天已釋出1270公噸。

楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳逼近 中央災變中心籲花蓮、台南盡速撤離

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範

稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

相關新聞

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

楊柳颱風暴風圈已於今晨6時許觸陸，氣象署持續發布警報，颱風往西移動的同時，預計今天中午前後，也會從台東附近登陸；可能在傍...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風侵台 石門水庫接近245米滿庫…今採少量放水

中颱楊柳颱風即將今天中午前後從台東登陸，桃園市石門水庫集水區截到上午10時40分，累計降雨量18.8毫米，水庫水位蓄水接...

商品推薦

