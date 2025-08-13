楊柳來襲…菜價飆今年第三高 北農推699元免運費13樣蔬菜
中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。北農表示，今日蔬菜到貨量下降，但每公斤批發價格也有下跌到63.1元，仍為今年第三高價，同時也會觀察颱風是否影響西部蔬菜產區，即時因應啟動平穩價格蔬菜。
北農表示，台北市今日蔬菜到貨量約1294噸，第一市場約883噸、第二市場約411噸。蔬菜每公斤批發價格為63.1元，相比昨日的69元下降。水果每公斤批發價格55.6元，相比昨日的56.62元下降。
北農副總經理路全利說明，今天進貨量比昨天略減，加上市況逢明日休市，且楊柳颱風將登入，由於成交價格偏高與拍賣中下雨影響，承銷人購買意願不高，觀望居多，造成買氣偏弱，交易市況遲緩，各菜種行情跌多漲少。
北農指出，葉菜類進貨量略減，價格跌多漲少，甘藍到貨量約378噸，價格上漲5元，大白菜到貨量約74噸，價格下跌3元，青江菜到貨量約14噸，價下跌28元。
花果類的進貨量略減，價格跌多漲少，苦瓜到貨量約20噸，價格下跌4元。根莖類進貨量略增，價格跌多漲少，青蔥到貨量約22噸，價格上漲80元。
而價格上漲菜種有甘藍、絲瓜、敏豆、青花苔、紅蘿蔔、青蔥等。而價格下跌菜種有小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜等。
路全利說，楊柳颱風路徑觸碰到台灣，截至目前是只有東部，尚未影響到西部蔬菜產區，若颱風過後沒有新的災害，產區整體恢復耕種，預計月底能夠慢慢上市，但若有新的災害恐會延期。因此，仍要留意後續雨勢及變化。
路全利說，最近蔬菜價格高檔，北農與北市府到14日推出第三波平穩價格蔬菜作業，因應楊柳颱風，計畫15日推出第四波平穩價格蔬菜，另外若消費者平日繁忙，也能透過免運費的北農嚴選電商平台購買有機蔬菜，每箱699元有13樣蔬菜，方便民眾購買。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言