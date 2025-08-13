颱風楊柳將登陸 海陸空交通停駛、異動情形一次看

颱風楊柳逐漸接近台灣，預估中午前後會在台東附近登陸，13日海陸空交通狀況，不僅國內航班全面停駛，國際航班也受影響，且離島預估有14航線、129航次交通船停航，此外，高鐵與台鐵班次也有異動，以下將整理今日海陸空交通異動情形。

陸運部分

台灣高鐵

自14時前全線維持正常營運，各班次依時刻表發車。14時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

台灣高鐵公司特別提醒旅客，受颱風調整營運模式影響，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

退票及退費規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費；持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台鐵公司

18時前列車行駛概況如下：

西部幹線(基隆=潮州=枋寮)：

(一)對號列車：

基隆=彰化間正常行駛，另說明如下：

1、下行列車：117次(含)後至145次(含)對號列車行駛至彰化。彰化=潮州=枋寮各次列車停駛，385次全區間停駛。511次行駛至彰化、137次行駛至台中、177次全區間行駛、477次花蓮=員林行駛、283次花蓮=斗六行駛。

2、上行列車：124次(含)後至150次(含)潮州至彰化停駛，彰化=基隆正常行駛。372次全區間停駛、554次彰化=花蓮行駛、136次台中=南港行駛。

(二)區間(快)車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=枋寮間視風雨狀況調整。

二、東部幹線：

(一)北迴線、宜蘭線(花蓮=樹林)：各級列車正常行駛。

(二)花東線(臺東=花蓮)：各級列車停駛。

三、南迴線(新左營=臺東)：各級列車停駛。

四、支線：

(一)沙崙線3731次、3734次起停駛。

(二)平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

此外，18時後列車行駛概況將視颱風最新動態預計於14時發布。

公路

預警性封閉路段共，14處，包括臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)、高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段) 、高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉、高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段) 。

臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽) 、臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段、臺東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)、高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)、高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4k+800(三明火路段)、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段) 、高雄市杉林區台29線47K+100~47K+500(新厝路段)，以上路段將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

海運部分：

航港局指出，預估明天14航線129航次停航，受影響範圍包含基隆-馬祖全部停航；南竿福澳-福州琅岐全部停航；北竿白沙-福州黃岐全部停航；金門-石井全部停航；金門-五通全部停航；高雄-馬公全部停航；布袋-馬公全部停航。

馬公-望安-七美全部停航；將軍-東吉全部停航；東港-小琉球全部停航；鹽埔-小琉球全部停航；富岡-綠島全部停航；富岡-蘭嶼全部停航；後壁湖-蘭嶼全部停航。

空運部分：

國泰航空

CX424 香港-高雄 取消

CX458/448 香港-高雄 延飛至8月14日

CX423 高雄-香港 取消

CX459 高雄-香港 延飛至 8月14日

此外，8月14日，CX449 高雄-香港 延飛至12:00

中華航空

（一）桃園航班取消

CI116/CI117 桃園往返福岡

CI122/CI123 桃園往返沖繩

CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

CI527/CI528 桃園往返深圳

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935/CI936 高雄往返香港

華信航空

13日國內線航班，全天取消。

長榮航空

受楊柳颱風影響，明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降。

立榮航空

13日國內線航班全數取消。

台灣虎航

航班取消

- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班

- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班

- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班

- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班

- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班

- IT281 東京成田-高雄航班

航班提前

- IT268 高雄-名古屋航班

航班延後(延至14日起飛)

- IT269 名古屋-高雄航班

