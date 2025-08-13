楊柳颱風影響 今14航線、129航次停航
受楊柳颱風影響，交通部航港局表示，今日(8月13日)共有14航線，計129航次停航。
停航資訊包括，基隆-馬祖：全部停航(1航次)。南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。金門-石井：全部停航(4航次)。金門-五通：全部停航(24航次)。高雄-馬公：全部停航(2航次)。布袋-馬公：全部停航(16航次)。馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。將軍-東吉：全部停航(2航次)。東港-小琉球：全部停航(50航次)。鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。富岡-綠島：全部停航(8航次)。富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
