楊柳颱風下午風量變強北市臨時停班課？ 蔣萬安曝可能性

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
楊柳颱風來襲，台北市長蔣萬安今早出席活動提醒，下午開始強風將變大，但目前預估還是不會到停班課標準，但民眾還是要做好防颱整備。記者洪子凱／攝影
楊柳颱風來襲，台北市長蔣萬安今早出席活動提醒，下午開始強風將變大，但目前預估還是不會到停班課標準，但民眾還是要做好防颱整備。記者洪子凱／攝影

楊柳颱風來襲，台北市尚未列入楊柳颱風陸上警戒區域，今正常上班上課，但台北市長蔣萬安今早出席活動提醒，下午開始強風將變大，目前預估雖然不會到停班課標準，民眾還是要做好防颱整備。

蔣萬安表示，氣象團隊預估今天下午開始，台北強風就會變大，會持續密切關注颱風可能造成影響，也要求各局處提醒負責高空作業的業者及勞工特別留意安全，必要時停止作業，持續跟氣象團隊保持聯繫，也呼籲民眾做好各項防颱準備，包含懸掛的廣告招牌或施工作業中的塔吊機具，必要時收起或再次巡檢加強穩固。

至於是否有可能臨時停班課，蔣萬安表示，昨天晚間8時跟基北北桃共同決定正常上班課，目前看起來不至於達到停班課標準，但還是再次呼籲民眾特別留意，也會隨時跟氣象團隊保持聯繫。

